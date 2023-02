Widzew namówił kibiców do zwierzeń. Ciekawa lektura fanów Widzewa

Oto kilka komentarzy kibiców pod postem: Co czułeś, kiedy po raz pierwszy przyszedłeś na stadion?

Cezary Wybraniec

Mój pierwszy mecz oglądany na stadionie, to rok 1975, RTS Widzew- Bałtyk Gdynia, decydujący o wejściu do I Ligi (wówczas tak nazywała się ekstraklasa). Pamiętam pełny stary stadion z drewnianą trybuną. Pamiętam też ludzi siedzących na wysokich drzewach za koroną stadionu i oglądających mecz gratis, pamiętam super atmosferę, żarty rzucane z trybun, a po meczu ogromny wybuch radości z awansu. Kibice wbiegli na murawę, ktoś spalił kapelusz, Pamiętam jak któryś z kibiców siedzących obok mnie, ze wzruszeniem mówił : „po tym boisku na którym ja kiedyś grałem, teraz będzie biegał Lato, Deyna, Szarmach, Gadocha ! ” Nie wiedzieliśmy jeszcze, że właśnie zaczyna się historia wielkiego Widzewa !

Łukasz Danis

Czułem zapach kiełbasy z grilla z budek które stały przy wejściach na stadion pod zegarem i wzdłuż prostej. Potem piękny widok oświetlonej murowy jak już się człowiek wdrapał po rozwalających się schodach ma koronę stadiony. Drewniane ławki i fiesta. Czasami ludzie w torbach podróżnych wnosili całe zastawy. Pamiętam jak na którymś meczu z Legią przede mną Panowie mieli na ławeczce rozłożone kieliszki, flaszkę, śledzie, kiełbasę.

To trzeba zobaczyć żeby uwierzyć. Dzisiaj nie do pomyślenia.

Rafał Lominski

To był ostatni mecz sezonu 95/96 i czułem....Trochę wkurzenie ponieważ, spóźniłem się na bramkę Rafała Siadaczki, poza tym byłem za niski i nic nie widziałem:( trochę ekscytację bo... pamiętam niesamowitą owację dla Mirosława Szymkowiaka, który wtedy wrócił po kontuzji (pomyślałem sobie, że dobry musi być ten Szymkowiak 😃). No i masa radości bo Widzew fetował MP:)