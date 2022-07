Widzew nie chce iść drogą ŁKS. Nie chce płacić piłkarzowi 250 tys. euro rocznie

Prowadzący zaczął od nazwania ciekawego programu „Wieczór prawdy” i od kwestii, że kibice są zaniepokojeni, jeśli chodzi o ruchy transferowe, a czy zarząd jest zadowolony. – Generalnie tak, chociaż zawsze mogło być lepiej – mówił prezes Mateusz Dróżdż. – Musimy pamiętać, w jakim miejscu jesteśmy i z jakiej pozycji startujemy. Mówiliśmy o realizacji 7-9 transferów, w tej chwili jest siedem, bo Julka Letniowskiego liczę jako zawodnika, którego też musieliśmy kupić. Tylko jednego transferu nie udało nam się sfinalizować, drugim był Bartosz Śpiączka, a reszta to były nazwiska numer 1 na naszej liście. Ktoś może powiedzieć, że nie pozyskaliśmy znanych zawodników, ale musimy znać swoje miejsce w szeregu.

Prezes Mateusz Dróżdż zdradził, że dla klubu priorytetem było ściąganie Polaków.

– Jak ktoś mnie zapyta, czy jestem zadowolony z okienka transferowego, to opowiem, że do tej pory jestem zadowolony – odparł prezes Widzewa.

Najnowszy nabytek, czyli Jakub Sypek był mocno chwalony przez prezesa. – Jak ja go pamiętam z Zagłębia Lubin, to jeśli tak będzie grał, to będziemy mieli z niego dużą pociechę – powiedział Mateusz Dróżdż. – Bramkę dla Widzewa i asystę już zaliczył. Proszę kibiców o rozwagę, by nie skreślać piłkarza przed jego występami.

Prezes zdradził zatem szczegóły ostatniego sparingu ze Stalą Rzeszów.

Jakub Sypek, który dołączył do pierwszej drużyny na zgrupowaniu w Woli Chorzelowskiej, przechodził testy medyczne. Urodził się 7 kwietnia 2001. Jest zatem młodzieżowcem. Zagrał trzy razy w ekstraklasie w barwach Zagłębia Lubin. W debiucie przeciwko Wiśle Płock w lipcu 2020 roku grał obok Filipa Starzyńskiego, ulubieńca Mateusza Dróżdża. W drugim meczu przeciwko Górnikowi Zabrze zmieniał Bartosza Białka, który dziś występuje w VfL Wolfsburg i należy do najlepiej zapowiadających się napastników młodego pokolenia. W Jak widać Jakub Sypek był blisko wielkiej piłki. W obu sezonach grał pod wodzą trenera ze Słowacji Martina Seveli.

Do Widzewa nie udało się wytransferować reprezentanta Czarnogóry, Vukana Savicevicia. – Rozmawialiśmy o zastępstwie dla Vukana Savicevicia, ale to są zarobki w granicach 250 tys. euro rocznie, na co nas w chwili obecnej nie stać – mówił prezes. – Kibice wiele oczekują od nas w przedmiocie transferów. Trzeba też się przygotować na to, co może być za rok. Czy mamy zachowywać się, tak jak zachowywał się nasz sąsiad i robił te transfery, czy też jak w Widzewie miało to miejsce wcześniej i zaczynać później od czwartej ligi, czy ewentualnie od pierwszej? My chcemy zostać w ekstraklasie, ale chcemy mieć mądrze prowadzony klub, czy robić też wszystko, brzydko powiem, na rympał.

– Budżet klubu to około 30 mln zł, a wpływy z karnetów stanowią 21-22 procent budżetu – dodał Michał Rydz.

Cały ciekawy program do obejrzenia na Widzew TV. Zachęcamy.