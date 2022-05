Widzew nie wygrał żadnego z ostatnich dziewięciu meczów z Podbeskidziem

Piłkarze Widzewa mają na wyciągnięcie ręki wymarzoną ekstraklasę. Kibice, którzy szczelnie wypełniają trybuny stadionu przy al. Piłsudskiego, czekają na ten awans już osiem długich lat. Teraz ich marzenie może się spełnić.

W niedzielę o godz. 12.40 Widzew podejmuje na własnym stadionie Podbeskidzie i musi uzyskać przynajmniej taki sam wynik, jak Arka w meczu z Sandecją Nowy Sącz. Jeśli Arka przegra, widzewiacy też mogą sobie pozwolić na porażkę. Najlepiej jednak wygrać i nie oglądać się na innych. Oby po ostatnim gwizdku sędziego w Łodzi nie było nerwowego oczekiwania na wieści ze stadionu Arki. To są emocje niepotrzebne.

Widzew jest w stanie zapewnić sobie awans wygrywając z Podbeskidziem. Choć statystyki nie są korzystne dla łodzian. W dotychczasowych 16 meczach Widzew odniósł 5 zwycięstw, padło 6 remisów, 4 zwycięstwa Podbeskidzia. Bramki: 19:19. W Łodzi po raz ostatni Widzew wygrał 1 maja 2009 roku, a później notował następujące wyniki: 2:2, 0:1, 1:2, 1:1. Podobnie mało optymistyczny jest wynik ostatniego meczu w Bielsku-Białej. Podbeskidzie wygrało 4:0. Widzew od 27 września 2009 roku, kiedy to po bramce Marcina Robaka zwyciężył 1:0 nie wygrał żadnego z dziewięciu meczów ligowych. Bilans bramek w tych meczach: 6-16.

Sędzia międzynarodowy Bartosz Frankowski z Torunia poprowadzi mecz Widzewa z Podbeskidziem Bielsko-Biała. Ten doświadczony arbiter prowadził w tym sezonie głównie mecze PKO Ekstraklasy. Pojawiał się również na boiskach podczas spotkań Ligi Mistrzów (m.in. Chelsea Londyn - Zenit), Ligi Europy (Betis – Leverkusen) czy Ligi Konferencji Europy. Z Fortuna 1 Ligą miał do czynienia tylko podczas starcia Arki Gdynia z Miedzią Legnica.

Z Widzewem spotkał się ostatnio... w ekstraklasie w 2014 roku. Był rozjemcą w wygranym przez łodzian meczu z Wisłą Kraków. Grali w tamtym meczu Krystian Nowak i Patryk Stępiński. W sezonie 2021/22 poprowadził już 30 meczów, w których pokazał łącznie 133 żółte kartki, 2 czerwone oraz podyktował 9 rzutów karnych.

ą