Widzew o krok od ekstraklasy. Szczęście znów uśmiechnęło się do Widzewa

Los Widzewa zależał od wyniku piątkowego meczu Podbeskidzie Bielsko-Biała - Arka Gdynia. Goście objęli prowadzenie szybko - gola w 23 minucie strzelił Mateusz Żebrowski. Na szczęście w drugiej połowie wyrównał Joan Roman w 66 minucie. Emocji było co niemiara w końcówce, ale wynik meczu nie uległ zmianie. Arka zremisowała z Podbeskidziem 1:1.

Po tym meczu Arka ma 58 punktów i jeden mecz do rozegrania. Jeśli Widzew wygra w niedzielę (godz. 12.40) z grającą o pietruszkę i pewną awansu do elity Miedzią w Legnicy, będzie mieć 62 punkty. Awans łodzian do ekstraklasy stanie się faktem.