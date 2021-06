Widzew - Odra 2:1. Widzew wygrał dla pierwszych mistrzów. Paweł Tomczyk strzelił jak Grzegorz Lato. Zdjęcia

To była wygrana na otarcie łez. Wierzymy, że następny sezon zostanie zakończony awansem do ekstraklasy. Widzew będzie walczyć już bez Marcina Robaka. Teraz czekamy na ogłoszenie nowego inwestora.

W dniu meczu klub obchodził jubileusz 40-lecia pierwszego tytułu mistrzowskiego. Na murawę przed meczem wyszły dawne gwiazdy łódzkiego klubu i ich żony. Jubileuszowe piłki trafiły do kibiców na trybunach. Na zewnętrznej stronie trybuny D pojawiły się wielkie banery z wizerunkami trenera Jacka Machcińskiego oraz jego mistrzowskiej drużyny.

Mecz rozpoczął się idealnie dla gospodarzy. W 2 minucie Kacper Gach zagrał z lewej przed bramkę, a tam niepilnowany Dominik Kun wślizgiem dopełnił formalności. Goście wyrównali w 24 minucie. Seria błędów łodzian. Fatalne wyprowadzenie piłki przez bramkarza Widzewa. Za krótko podał do Patryka Stępińskiego. Piłkę przejął Konrad Nowak i oddał płaski, a co gorsza celny strzał z 13 metrów.

Widzewiacy mieli okazje, ale i goście (Tomas Mikinić trafił w słupek w 44 minucie).

Po godzinie gry nastąpiło pożegnanie Marcina Robaka. Został zmieniony, a koledzy z drużyny utworzyli szpaler. Kibice skandowali nazwisko króla strzelców.

Kiedy wydawało się, że padnie remis, Konrad Reszka wybił daleko piłkę, jej lot przedłużył Karol Czubak i w sytuacji sam na sam znalazł się Paweł Tomczyk. Przerzucił piłkę nad bramkarzem i głową wpakował piłkę do pustej bramki, niczym Grzegorz Lato w meczu z Holandią w 1975 roku. Ale kto to jeszcze pamięta...