Widzew - Odra i jubileusz. Tak stadion Widzewa jeszcze nigdy nie wyglądał. Co z Bońkiem i Robakiem? Zdjęcia

Zarząd Klubu w czwartek rozmawiał z Marcinem Robakiem i poinformował Go, że kończąca się 30 czerwca umowa nie zostanie przedłużona. Jednocześnie prezes Piotr Szor zaproponował Marcinowi Robakowi właściwą formę pożegnania podczas ostatniego meczu sezonu z Odrą Opole.

Obie strony spotkały się ponownie w piątek. Po rozmowach z zarządem Marcin Robak nie wyraził zgody ani ochoty na pożegnanie podczas meczu z Odrą Opole. Według mojej wiedzy do kolejnej rozmowy ma dojść jeszcze jutro. Reasumując, w pierwszej kolejności zarząd rozmawiał.

Z zawodnikiem a nie informował media, co więcej próbowano wspólnie wypracować godną formę pożegnania i mam nadzieję, że finalnie do tego dojdzie. Klub do niedzieli nie miał więc zamiaru o całej sytuacji informować, by uszanować wolę zawodnika i w godny sposób podziękować.

Za wszystkie lata gry z herbem Widzewa na piersi. Ze względu na informacje, które pojawiły się w sieci zostałem zmuszony do poruszenia tej trudnej i dla mnie prywatnie bardzo przykrej sytuacji. MR zasłużył na najlepsze możliwe pożegnanie i dołożymy wszelkich by tak się stało.