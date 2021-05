Widzew. Oferta inwestycji w wysokości do 15 mln zł złożona

Oto treść tego komunikatu:

18 maja 2021 r. kontynuowane były obrady Walnego Zgromadzenia Członków Stowarzyszenia Reaktywacja Tradycji Sportowych Widzew Łódź. W trakcie jego obrad - zgodnie z deklaracją sprzed tygodnia - ofertę inwestycji w Spółkę prowadzącą pierwszoligową drużynę złożył Pan Tomasz Stamirowski.

W ramach złożonej oferty Pan Tomasz Stamirowski zadeklarował inwestycję w wysokości do 15 mln zł, z których 10 mln zł miałoby zostać wpłacone do Spółki tytułem podniesienia kapitału zakładowego, a 5 mln zł to gwarancja zobowiązań sponsorskich. Wspomniana łączna kwota miałaby wpłynąć do Spółki w ciągu 5 kolejnych lat w ściśle określonych terminach i byłaby przeznaczona na jej rozwój, przy czym pierwsza wpłata w wysokości 4 mln zł zostałaby wpłacona do końca czerwca 2021 r. W związku z dokapitalizowaniem Spółki, Pan Tomasz Stamirowski chciałby objąć nowo wyemitowane akcje, które stanowiłyby większościowy pakiet akcji Spółki. Pan Tomasz Stamirowski wyraził zgodę na podanie do publicznej wiadomości warunków, na jakich chciałby zainwestować w Klub i podkreślił, że nie oczekuje wyłączności w rozmowach.