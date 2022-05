Widzew - Podbeskidzie. Rabat w oficjalnym sklepie za zwalnianie miejsc na mecz Widzewa

Karnetowicze będą mogli udostępniać swoje krzesełka innym kibicom do czwartku 19 maja, do godz. 23:59. Przypominamy, że fani, którzy do końca sezonu zwolnią swoje miejsca przynajmniej trzy razy mają prawo do pięcioprocentowej zniżki w oficjalnym sklepie Widzewa Łódź i otrzymają możliwość wzięcia udziału w zamkniętych konkursach z atrakcyjnymi nagrodami.

Wszystkich posiadaczy karnetów, którzy nie mogą być na niedzielnym meczu, zachęcamy do zwalniania miejsc poprzez stronę: widzew.com/web/bilety/zwalnianie-miejsc oraz za pomocą dedykowanej zakładki w Aplikacji Mobilnej Widzew Łódź.

Otwarta sprzedaż biletów ruszy w piątek 20 maja o godz.12:00. Informujemy, że sektor gości zostanie udostępniony dla kibiców Widzewa Łódź. Ceny wejściówek na sektory B1 i B2 wyniosą 25 zł. O otwarciu kas biletowych Klub poinformuje w oddzielnym komunikacie.

Harmonogram zwalniania miejsc i sprzedaży biletów na mecz z Podbeskidziem Bielsko-Biała: