Widzew porównywany do klubu z Serie A. Na Widzewie, jak na Romie. FILM. Zdjęcia

- Ostatni raz, jeżeli chodzi o taki klimat, kiedy ludzie rykną, to tak jak na Widzewie, czułem się na Romie - mówił red. Mateusz Święcicki z Eleven Sports, który prywatnie przyjechał na mecz Widzewa, bo wcześniej w Łodzi spotkał się z dziewczyna. - Tam oczywiście wchodzi 65 tys. ludzi, ale obiekt nie jest tak piłkarski, nie jest tak świetny pod tym kątem. Gdy jestem na takich obiektach, to żałuję, że nie jestem piłkarzem. Pracownicy mediów mamy kompleks niespełnionej kariery piłkarskiej. Muszę przyznać, że Widzew odrzucił mój wniosek o akredytację, pewnie z braku miejsc. Na szczęście zdobyłem wejściówkę dzięki Ekstraklasie SA. Jak cię wyrzucają z Widzewa drzwiami, to wchodź oknem.