Widzew powinien... przegrać - mówi trener. Rozdarte serce sponsora klubu

Obie drużyny zagrają w środę o godz. 17 ze sobą w Łodzi. Rezerwy Widzewa podejmować będą Skalnika Sulejów, który jest niespodziewanym liderem IV ligi.

– W zasadzie kibicuję Widzewowi Łódź od dziecka, więc jest to bardzo bliska memu sercu drużyna – mówi Wojciech Dudkiewicz dla widzew.com. – Jej poczynania śledzę na bieżąco. Dlatego właśnie doskonale rozumiem, jak ważni dla klubu są kibice. Jak wielu z nich, bardzo dobrze wspominam drugą połowę lat dziewięćdziesiątych. To były czasy, gdy w Widzewie grał jeszcze Marek Citko, a klub zajmował ligowe szczyty, zdobywając mistrzostwo czy wygrywając Puchar Polski.

Skalnik Sulejów w 2019 roku Skalnik Sulejów awansował z piotrkowskiej klasy A do ligi okręgowej, a teraz wywalczył awans do IV ligi. - Jak już tak nam dobrze idzie, to spróbujmy może jeszcze trzeci rok z rzędu awansować. Osiągniemy historyczny sukces, bo w III lidze Skalnik Sulejów nigdy nie był - z przymrużeniem oka mówił nam sponsor klubu Wojciech Dudkiewicz, prezes firmy Salvum Odszkodowania. - W IV lidze jesteśmy drugi sezon w historii. Zaliczyliśmy jeden sezon w tej klasie rozgrywkowej, ale niestety od razu zakończony spadkiem. W latach dziewięćdziesiątych nie udało nam się utrzymać w tej klasie, którą wtedy nazywano międzyokręgówką.

Prezes i cała rzesza kibiców trzyma mocno kciuki za pierwszą drużynę Widzewa, która dzisiaj o 20.30 zagra mecz czwartej kolejki pierwszej ligi z Arką w Gdyni.

Trener Arki Dariusz Marzec mówił przed meczem z łodzianami: – Karol Czubak miał problemy zdrowotne, ale to było tam, czyli w Widzewie. Karol przyszedł do nas i jest zdrowy. Jest krótko w treningu. Był prowadzony indywidualnie. Gdyby nie był zdrowy, byśmy go nie wpuścili, liczymy na Karola i czas pokaże czy nam pomoże.

Arka ma dobrych bramkarzy i tak, jak za trenera Jerzego Brzęczka grają na zmianę. Decyduje trener bramkarzy.

– Widzew analizuje nas, my analizujemy Widzew, na pewno będą zmiany przed meczem z łodzianami – mówił Dariusz Marzec. – My przegraliśmy z Chrobrym, ale proszę zobaczyć nasz mecz i Widzewa z tą samą drużyną z Głogowa. Moim zdaniem Widzew powinien nawet przegrać z Chrobrym. Każdy mecz jest inny. Koledzy przywitają dobrze Juliusza Letniowskiego. Był z nami. Znamy jego wartość, ale my skupiamy się na sobie.

