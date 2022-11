Widzew - Radomiak. Henrich Ravas może osiągnąć więcej, niż Wojciech Szczęsny

Będzie to ostatni domowy mecz czerwono-biało-czerwonych przed przerwą zimową. Karnetowicze jak dotąd zwolnili ponad 1100 miejsc na to spotkanie.

Widzewiacy przystąpią do tego meczu z wielką wolą zmazania porażki z Górnikiem w Zabrzu.

25-letni golkiper Widzewa Henrich Ravas znalazł się na szerokiej liście powołań do reprezentacji Słowacji. Słowak stanie przed szansą na grę w towarzyskich meczach z Czarnogórą i Chile, które zaplanowano odpowiednio na 17 listopada i 20 listopada. Ravas na swoje pierwsze powołanie zasłużył bardzo dobrą grą w rundzie jesiennej obecnego sezonu PKO BP Ekstraklasy. Bramkarz beniaminka może poszczycić się dorobkiem 8 czystych kont i łącznie 57 interwencji w bieżących rozgrywkach ligowych.

Cztery dni przed meczem Słowacja – Chile, czyli 16 listopada, odbędzie się mecz Polska – Chile, ostatni sprawdzian Roberta Lewandowskiego i kadry Polski przed startem w mundialu. Ciekawe, czy Henrich Ravas, jeśli zagra w swojej kadrze, osiągnie lepszy rezultat, jak Wojciech Szczęsny.

Mateusz Dróżdż napisał na twitterze: Dla mnie ważny moment. Pierwszy zawodnik powołany do seniorskiej reprezentacji kraju odkąd jestem prezesem Widzewa. Chociaż to powołanie dla Henricha Ravasa to pracowała na nie cała drużyna. Brawo Heniu!

My czekamy też na pierwsze powołanie do kadry Polski. Ostatnimi kadrowiczami byli: Mariusz Stępiński i Łukasz Broź (2013), Marcin Robak (2010), Jarosław Bieniuk (2009). Obecność tego ostatniego w tym gronie dowodzi, że powołania do Widzewa przychodziły w czasach. kiedy jeszcze faksy były częściej używane niż mejle.

Kibice Widzewa trzymają kciuki za słowackiego bramkarza, by skutecznie, tak jak do tej pory bronił w meczach o punkty. Ostatnią bramkę z gry Widzew stracił w Łodzi w meczu z Legią (Bartosz Kapustka na 1:2). Później gola na Widzewie strzelił jeszcze Davo z Wisły Płock, ale był to strzał z jedenastki. Od tego momentu łodzianie pokonali Cracovię (2:0), zremisowali z Rakowem (0:0), pokonali Zagłębie (3:0) i Miedź (1:0). Jesteśmy pewni, pe ta passa zostanie przedłużona w niedzielę z Radomiakiem.ą