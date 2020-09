Widzew - Raków 2:2. Trener Dobi nie eksperymentował, ale Czubak zastąpił Robaka

Napastnik ma satysfakcję z bramek strzelanych nawet w sparingach. Gol to gol, każda bramka dodaje pewności siebie. Liczę na to, że w najbliższym spotkaniu ligowym zrehabilitujemy się za wpadkę z Radomiakiem i zdobędziemy trzy punkty. Dzisiejszy sparing z Rakowem był fajnym doświadczeniem, które dało nam możliwość pokazać się na tle rywala z ekstraklasy. To dobra lekcja, szczególnie że zakończona remisem. Czuję, że powoli wracam do swojej formy z poprzedniego sezonu - Karol Czubak, strzelec dwóch goli dla Widzewa