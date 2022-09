Widzew - Raków. Będą wielkie emocje na boisku i na trybunach. Najazd kibiców Rakowa na Łódź

Tak dobrej drużyny, jaką jest Raków Częstochowa, w tym sezonie ekstraklasy jeszcze w Łodzi nie było. To będzie prawdziwy test dla podopiecznych trenera Janusza Niedźwiedzia. Łodzianie przegrali z mistrzem Polski Lechem, kandydatem na mistrza Legią, ale to było jeszcze zanim widzewiacy złapali właściwy rytm. Wtedy byli niedoświadczonym ligowcami, płacili frycowe, teraz jest zupełnie inaczej.

Widzew wygrał dwa ostatnie mecze i zanotował bilans bramkowy 5-0. Któż się tego spodziewał, że łodzianie rozbiją Cracovię 2:0 i Stal Mielec 3:0. Osiągnięcia piłkarzy Widzewa bledną jednak przy wyczynach Rakowa. W dwóch ostatnich meczach Raków pokonał Legię 4:0 i Radomiaka 3:0. Nie da się ukryć, że zmierzą się giganci polskiej ekstraklasy.

- Przede mną największe wyzwanie od kiedy jestem trenerem Widzewa - mówił niedawno trener łodzian Janusz Niedźwiedź. - Ale i najpiękniejsze. Raków będzie zdecydowanym faworytem. Wiemy, z kim się zmierzymy, z jaką intensywnością ten zespół gra. Ale my też wyglądamy dobrze i punktujemy. To duże wyzwanie, ale mamy trochę czasu, by się przygotować do tego wyzwania. Ten mecz będzie wielką gratką dla kibiców. Zapowiada się fantastycznie, bo przyjemnie jest się mierzyć z takimi rywalami. Przy okazji zobaczymy, na jakim etapie my jesteśmy