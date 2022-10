Widzew - Raków. W Łodzi mecz podwyższonego ryzyka. Apele do kibiców

Spotkanie Widzewa z Rakowem jest meczem podwyższonego ryzyka.

Do Łodzi przyjedzie wielu kibiców Rakowa. Fani klubu z Częstochowy wykupili komplet 907 biletów, które im przysługiwały. Częstochowianie zwrócili się do Widzewa o zwiększenie tej puli, ale było to niemożliwe.

Kibice Rakowa przyjadą do Łodzi specjalnym pociągiem. Koszt całego wyjazdu to 160 zł, w tym przejazd pociągiem, bilet na mecz oraz specjalna klubowa kurtka. Organizatorzy wyjazdu apelują do kibiców o właściwe zachowanie. Na portalu Wieczny Raków na Facebooku możemy przeczytać m.in.