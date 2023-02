Widzew silniejszy. Mato Milos został ojcem, Jordi Sanchez nie został sprzedany

Topowym strzelcem Widzewa Łódź Jordim Sanchezem interesuje się wiele zagranicznych klubów, ale piłkarz nie został sprzedany.

Jak pisaliśmy kilkanaście dni temu: Jordim Sanchezem, który do Łodzi trafił przed sezonem, interesuje się kilka klubów, a Widzew już otrzymał oferty za napastnika. Wymienia się kwoty rzędu pół miliona euro.

Świetna jesień w wykonaniu 28-latka nie przeszła niezauważona niektórym zachodnim klubom o czym informuje Mateusz Janiak z portalu Weszło. - Widzewowi zaproponowano kwoty rzędu pół miliona euro, co nie zadowala nikogo w Łodzi i w związku z tym zostały odrzucone - czytamy.

O zainteresowaniu hiszpańskim napastnikiem wiadomo od co najmniej kilku tygodni. Do Łodzi napływały oferty już w listopadzie, co zdradzał dyrektor sportowy Widzewa Tomasz Wichniarek.

- Co do zapytań, są nieoficjalne i wiele klubów byłoby zainteresowanych. Kiedy pojawi się oficjalna oferta, to ją rozważymy, ale to nie jest tak, że chcemy się kogokolwiek pozbyć - przyznał Tomasz Wichniarek.

Burza wokół Hiszpana osiągnęła wysoki stan po absencji Jordiego w ostatnim meczu z Jagiellonią. Trener Janusz Niedźwiedź wiadomość o urazie napastnika trzymał długo w tajemnicy. Kibice doszukują się teraz drugiego dna, wietrzą sensację, że brak Sancheza w składzie to efekt rozmów transferowych.