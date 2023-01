Widzew sprzeda Jordiego Sancheza, a kupi Jovino Flamariona?

Widzew Łódź - transfery

Jak informuje portal widzewtomy.pl, twitterowy profil Georgian Footy twierdzi, że pod lupę widzewiaków został wzięty Jovino Flamarion. To 26-letni Brazylijczyk, który od sześciu lat występuje w Europie. Napastnik reprezentował barwy czarnogórskiego Lovcen Cetinje, z którego trafił do Dinamo Batumi. Nie od razu przebił się do składu tego zespołu, ale po jego spadku do drugiej ligi wyraźnie odżył. Strzelił 14 goli, pomagając drużynie wrócić do ekstraklasy. W niej zaliczył o trzy trafienia więcej.

Później został wypożyczony do rosyjskiego Rotoru Wołgograd, a po powrocie do Batumi znów się rozstrzelał. W zakończonym niedawno sezonie Dinamo zdobiło wicemistrzostwo Gruzji, a Flamarion został królem strzelców, zdobywając 19 goli i notując 6 asyst.

Jovino Flamarion grał w meczu Widzewa z Dynamo Batumi i być może podczas sparingu wpadł w oko trenerom łodzian.

Według gruzińskich doniesień, widzewiacy mieliby zaoferować za Jovino Flamariona aż 400 tys. euro.