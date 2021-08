Widzew - Stomil. Trener Janusz Niedźwiedź: Stomil mógł spokojnie strzelić kilka bramek Koronie

Już w najbliższą sobotę o 20:30 widzewiacy staną przed szansą na poprawienie nastrojów sobie i kibicom po porażce z Arką (1:3) w Gdyni. Ich rywalem będzie Stomil Olsztyn, który jeszcze nie zdobył w nowym sezonie punktu.

- Harmonogram przygotowany na ten tydzień sprawił, że mamy natłok meczów, ale my się cieszymy, bo człowiek jest zawsze chętny do wyjścia na boisko i udowodnienia, że mecz z Arką jest już za nami i myślimy tylko o kolejnym przeciwniku. Jeśli chodzi o Stomil, to dużo osób patrzy w tabelę i widzi tylko to, że jest on na ostatnim miejscu. Ale popatrzmy, jakie wyniki osiąga Stomil. Cały czas są one na styku, to nie jest tak, że przeciwnicy tworzą sobie po 5-7 sytuacji, a Stomil nic nie umie. Jest to bardzo dobrze zorganizowana drużyna. Oglądaliśmy mecz z Koroną i kielczanie bardzo mocno się męczyli, mieli problemy z konstruowaniem akcji, a Stomil mógł spokojnie strzelić kilka bramek, bo miał swoje sytuacje. Czeka nas na pewno trudne zadanie - mówił o najbliższym przeciwniku Janusz Niedźwiedź.