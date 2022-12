Widzew szukał innego sparingpartnera za granicą

W grudniowym etapie przygotowań Widzew rozegra dwa mecze kontrolne: – Ruch Lwów zgłosił się do nas, a my nie chcieliśmy grać z zespołem z ekstraklasy, stąd decyzja o Ruchu, który występuje w najwyższej lidze na Ukrainie – zdradził trener Widzewa. – Szukaliśmy też innego mocnego sparingpartnera z zagranicy, ale nie udało się tego dograć, a Chojniczanka była chętna– tłumaczył trener łodzian cytowany przez widzew.com.

Okres przygotowawczy będzie tym razem krótszy, ponieważ rozgrywki ekstraklasowe startują miesiąc wcześniej niż pierwsza liga: – Wszyscy stajemy przed czymś nowym, ale to nie oznacza, że nie można się w tym odnaleźć – mówił trener. – Podzieliliśmy przygotowania na dwa etapy – grudniowy, kiedy przez 2 tygodnie będziemy pracować tutaj, a potem w okresie świąteczno-noworocznym zawodnicy będą realizować indywidualne rozpiski, oraz styczniowy – gdy trzeciego wrócimy i zaczniemy bezpośrednie przygotowania do sezonu. Po zakończeniu rundy chcieliśmy dać zawodnikom moment oddechu, żeby złapali więcej energii i z chęcią przyjechali na grudniowe przygotowania. ą