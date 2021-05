Widzew - Termalica 1:1. Lepsza gra Widzewa nie zagwarantowała jednak zwycięstwa. Zdjęcia

To był pierwszy mecz na stadionie Widzewa z udziałem kibiców. Pierwszy gwizdek poprzedziła minuta ciszy ku czci zmarłego legendarnego piłkarza Widzewa Andrzeja Możejko. Kibice gromko skandowali imię i nazwisko wyjątkowego piłkarza.

Już pierwsza akcja mogła przynieść prowadzenie dla drużyny lidera. Michał Bezpalec strzelił z linii pola karnego, ale Jakub Wrąbel obronił w dobrym stylu.

W 11 minucie widzewiacy objęli prowadzenie. Piłkę dośrodkowaną z wolnego przejął Daniel Tanżyna, zagrał do Michaela Ameyaw, a ten powalczył z obrońcami Termaliki. Piłkę w końcu odbił Piotr Wlazło wprost pod nogi Marka Hanouska. Sędzia po konsultacji z liniowym uznał w końcu bramkę, mimo protestów gości.

Widzew niesiony dopingiem grał dobrze i często inicjował groźne kontry. Miał też dużo szczęścia we własnym polu karnym. Dominik Kun w 18 minucie oraz Patryk Mucha i Patryk Stępiński w jednej akcji w 31 minucie zagrali ręką, ale sędzia nie widział przewinień gospodarzy i nie podyktował karnych.

Drugą bramką mogli natomiast strzelić łodzianie. Potężnym strzałem w 38 minucie popisał się Marek Hanousek, ale Tomasz Loska obronił. Dawno nie oglądaliśmy tak dobrze grającego Widzewa. Łodzianie grali z dużym zaangażowaniem. Podziałała na nich korzystnie obecność widzów na trybunach. Do przerwy było 1:0.

Po zmianie stron Widzew mógł podwyższyć prowadzenie, gdyby nie pazerność Pawła Tomczyka. Do prostopadłej piłki wychodzili dwaj piłkarze, jeden był na spalonym, drugi nie. I właśnie spalony Paweł Tomczyk przejął piłkę, strzelił do siatki i oczywiście gol nie zostal uznany. Korzystniejsze byłoby przejęcie piłki przez Michaela Ameyaw.

Pechowa dla Widzewa okazała się 58 minuta. Michał Grabowski z lewej dośrodkował wprost do byłego widzewiaka Adama Radwańskiego, który strzelił z pierwszej piłki do siatki. Filip Becht nie zdążył z interwencją.

Widzewiacy atakowali, dążąc do odzyskania prowadzenia. W 75 minucie Marek Hanousek, a w 83 minucie Marcin Robak mogli zdobyć gola. Szkoda zwłaszcza zmarnowanej sytuacji przez króla strzelców. Był sam na sam z Tomaszem Loską, ale przegrał.