Widzew testuje. Zajęcia w nowym ośrodku Młodego Widzewa przy ul. Sępiej

Projekt Młody Widzew to obecnie 460 młodych zawodników, nad rozwojem których czuwa 32 wykwalifikowanych trenerów, regularnie podnoszących swoje kompetencje zgodnie z planami szkoleniowymi i założeniami działania Akademii Widzewa.

Nowa lokalizacja pozwoli dzieciom na zapoznanie się z zasadami piłki nożnej w bezpośrednim sąsiedztwie stadionu przy al. Piłsudskiego 138. Sieć szkółek Młodego Widzewa ma na celu zachęcenie dzieci do uprawiania sportu, rozwój sprawności i nauczanie podstaw piłki nożnej, ale także wpajanie zamiłowania do kibicowania Widzewowi Łódź.

Żeby wziąć udział w treningu otwartym wystarczy wypełnić kartę zgłoszeniową i przesłać ją na adres mailowy. [email protected]