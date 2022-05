Widzew ujawnił planowany budżet na przyszły sezon. W ekstraklasie?

Prezes Mateusz Dróżdż przedstawił cele Widzewa Łódź, zwracając uwagę między innymi na rozwój infrastruktury, przyjęcie długoterminowej strategii w poszczególnych działach i planach budżetowych klubu na najbliższy sezon. - Oczywiście, może to ulec zmianie. W klubie piłkarskim nie da się ustalić dokładnego budżetu na dany okres. W pierwszym wariancie, w PKO BP Ekstraklasie, liczymy na przychody około 30 milionów złotych, a koszty na poziomie 28 milionów. Jeżeli chodzi o poziom Fortuna I ligi, będą to 22 miliony przychodów oraz 21 milionów kosztów. Takie dane przygotowaliśmy do licencji, zwracamy na nie uwagę, ale te liczby mogą jeszcze się pozmieniać - ocenił prezes Mateusz Dróżdż, cytowany przez widzew.com.

Wiceprezes Michał Rydz mówił m.in.: - Chcemy budować bardzo szerokie grono partnerów klubu. Wiele organizacji i ośrodków wspiera nasz klub. W Widzewskim Klubie Biznesu mamy ponad 100 firm. W ostatnim okresie podpisano 26 umów sponsorskich. Odbyło się 21 wydarzeń dedykowanych Widzewowi. Dzisiaj Widzew posiada 150 różnych świadczeń sponsorskich w 19 pakietach. Obserwujemy duże zaangażowanie kibiców. Ponad 57 tys. w trzy dni zebrano na oklejenie i wykończenie klubowego autobusu. - Za to bardzo dziękujemy, projekt autokaru będzie napawał wielu z nas dumą - mówił Michał Rydz.