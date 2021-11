Widzew uratował pozycję lidera po ciekawym meczu na szczycie. Bohaterem Jakub Wrąbel

Już pierwsza akcja pokazała, że goście nie przyjechali do Łodzi po to, by się bronić. W 15 sekundzie w sytuacji sam na sam znalazł się Maxime Dominguez, ale świetnie instynktownie obronił Jakub Wrąbel. Po 10 minutach aktywny Mattia Montini zepsuł dobrą akcję, zamiast podawać strzelił obok bramki.

Obie strony atakowały, ale groźniejsze były akcje Miedzi. I goście zdobyli prowadzenie w 23 minucie. Po podaniu Kamila Zapolnika do piłki wystartowali Patryk Makuch i Tomasz Dejewski. Szybciej do piłki dotarł legniczanin, zgrał sobie głową i pobiegł sam na bramkę Widzewa. Pokonał Jakuba Wrąbla strzałem tuż obok nogi bramkarza Widzewa.

Cztery minuty później posypała się taktyka Widzewa, bo kontuzji doznał Mattia Montini i musiał opuścić boisko. Zastąpił go Bartosz Guzdek. Nowy napastnik łodzian zagroził bramce gości, ale bramkarz Miedzi Paweł Lenarcik (pozyskany z GKS Bełchatów) wyrastał na bohatera meczu. W 40 minucie obronił strzał z bliska dobrze grającego Dominika Kuna. Ale na szczęście dla Widzewa i Paweł Lenarcik popełnił w końcu błąd. W 43 minucie po wrzutce z rogu bramkarz Miedzi wyszedł do piłki, ale jej nie sięgnął. Piłka spadła pod nogi Daniela Tanżyny, który dobrze ustawiony, bez zamachu wepchnął piłkę do siatki. Tak padła wyrównująca bramka w tym ciekawym meczu.