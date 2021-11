Widzew uratował tylko jeden punkt. Awansu do ekstraklasy remisami nie osiągnie

Od ostatniego zwycięstwa nad Koroną Kielce 1:0 minęło już pięć tygodni. 2:2 z ŁKS, 0:1 z Resovią, 1:1 z Miedzią, 0:4 z Podbeskidziem – te wyniki nikogo nie powalały na kolana. Akurat mecz z Sandecją w Nowym Sączu, na wyremontowanym stadionie im. Ojca Władysława Augustynka, nie był wymarzonym spotkaniem na przełamanie, ale wszyscy liczyli na poprawę humorów. Przeliczyliśmy się!

Widzew od początku osiągnął inicjatywę. W 13 minucie w sytuacji sam na sam znalazł się Daniel Villaneuva, lobował bramkarza, lecz Dawid Pietrzkiewicz odbił piłkę ręką. Kilka minut później Bartosz Guzdek zamiast strzelać podawał do kolegów, ale było to niedokładne podanie. Do końca pierwszej połowy inicjatywę mieli łodzianie. Gola mógł zdobyć też Karol Danielak, lecz trafił w boczną siatkę. Widzewiacy mieli dużą przewagę. Daniel Tanżyna uderzył z 30 metrów, jednak nad poprzeczką.

Już obawialiśmy się, że bramka Sandecji została zaczarowana przez patrona obiektu, na szczęście w ostatniej minucie pierwszej połowy Dominik Kun uderzył z kilku metrów po długim rogu i piłka wpadła do siatki. To pierwszy gol Dominika Kuna w tym sezonie. Jest osiemnastym strzelcem w drużynie Widzewa!

Po przerwie bliski podwyższenia rezultatu był Daniel Tanżyna. W 62 minucie po kilkuminutowym sprawdzaniu systemu VAR sędzia podyktował jedenastkę za zagranie ręką zawodnika Widzewa. Damir Sovsić wykorzystał jedenastkę i wyrównał. Pięć minut później gospodarze strzelili drugiego gola – Błażej Szczepanek przelobował Jakuba Wrąbla. Dramat! Niewykorzystanie okazje się zemściły. Był też gol na 3:1, na szczęście nie został uznany.

W89 minucie wyrównał Paweł Tomczyk, który wykorzystał sytuację sam na sam po podaniu Dominika Kuna.

Pięć meczów bez zwycięstwa – z czego się cieszyć. Tak się nie awansuje do ekstraklasy!

Sandecja Nowy Sącz – Widzew 2:2 (0:1)

Gole: 0:1 Dominik Kun (45+3), 1:1 Damir Sovsić (62-karny), 2:1 Błażej Szczepanek (67), 2:2 Paweł Tomczyk (89).

Sędziował: Sebastian Jarzębak (Bytom).

Żółte kartki: Chmiel, Boczek, Rudol - Kun, Danielak.Czerwona kartka: Dominik Kun (90. minuta, Widzew, za drugą żółtą).

Sandecja: Dawid Pietrzkiewicz - Sebastian Rudol, Michal Piter-Bučko, Kornel Osyra, Tomasz Boczek, Kamil Słaby - Robert Janicki, Maissa Fall, Damir Sovsić, Damian Chmiel (46, Swetosław Dikow) - Robert Prochownik (46, Błażej Szczepanek). Trener: Dariusz Dudek.

Widzew: Jakub Wrąbel - Patryk Stępiński, Tomasz Dejewski, Daniel Tanżyna - Paweł Zieliński, Dominik Kun, Marek Hanousek, Karol Danielak (90, Michał Grudniewski), Dani Villa (73, Paweł Tomczyk), Fabio Nunes (73, Patryk Mucha) - Bartosz Guzdek (73, Radosław Gołębiowski). Trener: Janusz Niedźwiedź.

Inny mecz: Chrobry Głogów – Stomil Olsztyn 2:0 (Hubert Turski 34, Dominik Piła 69)

Tabela pierwszej ligi

1.Miedź Legnica183831-13

2.Widzew Łódź183532-19

3.Korona Kielce173223-13

4.Podbeskidzie B.-Biała183133-21

5.Sandecja Nowy Sącz183022-18

6.ŁKS Łódź172822-18

7.GKS Tychy172720-18

8.Arka Gdynia182625-18

9.Skra Częstochowa182613-18

10.Odra Opole182525-26

11.Chrobry Głogów162218-15

12.Resovia172018-20

13.GKS Katowice171919-27

14.Stomil Olsztyn181621-29

15.Puszcza Niepołomice181616-26

16.Zagłębie Sosnowiec171517-25

17.GKS Jastrzębie181315-31

18.Górnik Polkowice181216-31

Mecze zaległe:

24.11: Zagłębie Sosnowiec – Chrobry Głogów (18), Korona Kielce – GKSTychy (20.30)

Następna kolejka:

26.11: ŁKS Łódź – Skra Częstochowa (Skra gospodarzem 18), GKS Katowice – Miedź Legnica (18), Odra Opole – Podbeskidzie Bielsko-Biała (20.30)

27.11: Chrobry Głogów – Arka Gdynia (12.40), Puszcza Niepołomice – Korona Kielce (20.30), Stomil Olsztyn – GKS Jastrzębie (18)

28.11: Widzew Łódź – Zagłębie Sosnowiec (18), Sandecja Nowy Sącz – Górnik Polkowice (15), GKS Tychy – Resovia (12.40).