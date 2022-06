Widzew ustalił ceny karnetów na mecze ekstraklasy. O ile zdrożały karnety? Co na to kibice?

Ceny karnetów Sektor B/D sezon kontynuacja 375 zł, runda jesienna 195, runda wiosenna 220 (w minionym sezonie kosztowały odpowiednio 300, 195, 140) Sektor A1/A2/A11/A12 - sezon 410, jesień 210, wiosna 245 Sektor C - sezon 480, jesień 250, wiosna 280 (na sektory C i A kosztowały w minionym sezonie 390, 255, 180) Sektor A3/A4/A9/A10 - sezon 510, jesień 265, wiosna 300 Sektor C1/C2 rodzinny - sezon 375, jesień 195, wiosna 220 Sektor A5/A8 - sezon 900, jesień 465, wiosna 525 (w minionym sezonie kosztowały 800, 525, 370)

Kibice są zadowoleni. Oto kilka komentarzy na klubowym profilu na FB:

Ceny naprawdę spoko, biorąc pod uwagę jak wszystko zdrożało. Tym bardziej, że organizacja meczu też dla klubu będzie sporo wyższa.



Ceny są ok.Zarzad nie zgłupiał,a jak będą chcieli za rok trochę ceny podnieść to też będzie do przeżycia .Teraz niech się do roboty biorą piłkarze.



Mam być szczery? Spodziewałem się drożej...I zapłaciłbym tak czy siak te pieniądze bo warto