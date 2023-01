Widzew w Turcji bez ważnego obrońcy, ale z nowym bramkarzem

Trener Janusz Niedźwiedź wyselekcjonował 25-osobową grupę, w tym 22 zawodników z pola oraz 3 bramkarzy. Wśród nich znalazł się pozyskany we wtorek golkiper Jan Krzywański, a także Andrejs Ciganiks, pomocnik, który również w styczniu trafił do Klubu z al. Piłsudskiego 138. Z powodu odnowienia się urazu na zgrupowanie nie wyjedzie Martin Kreuzriegler. Obrońca zostanie w Polsce, aby przejść dodatkowe badania. Po otrzymaniu wyników zostanie podjęta decyzja o ewentualnym dołączeniu zawodnika do drużyny w późniejszym terminie – informuje widzew.com.

Wzimowej przerwie Widzew pozyskał dwóch piłkarzy – Andrejsa Ciganiksa i Jana Krzywańskiego. 19-letni bramkarz podpisał z klubem dwuletni kontrakt obowiązujący od 1 lipca.

Umowa ma zawartą opcję przedłużenia o kolejne dwa lata. Rundę wiosenną zawodnik spędzi w Legionovii Legionowo, ale będzie pracował również pod okiem sztabu szkoleniowego Widzewa - informuje widzew.com.