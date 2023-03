Widzew wraca do półfinału Ligi Mistrzów. Zaproszeni wszyscy uczestnicy tamtych meczów. Zdjęcia i Film

- Trzy filary naszego Klubu to tradycja, charakter i ambicja. Dzisiaj zatrzymamy się przy tym pierwszym. Półfinał Pucharu Europy to było fantastyczne ukoronowanie historii Wielkiego Widzewa, coś niewiarygodnego, jeden z największych sukcesów polskiej piłki. Tylko trzy kluby dotarły w pucharach tak daleko - Górnik, Legia i właśnie Widzew. My zrobiliśmy to jako ostatni. Jesteśmy z tego dumni, to tworzy naszą tożsamość. Wtedy Widzewowi kibicowała cała Polska i ważne jest to, by kibice, którzy to wówczas przeżywali, mogli powiedzieć swoim dzieciom i wnukom, że ich klub walczył o finał dzisiejszej Champions League - mówił większościowy udziałowiec Widzewa Tomasz Stamirowski.