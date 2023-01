Widzew wyda 25 milionów zł w drodze do mistrzostwa kraju

Widzew Łódź podpisał list intencyjny z Gminą Brójce. Dzięki pisemnej deklaracji w miejscowości Bukowiec powstanie nowy ośrodek treningowy klubu z alei Piłsudskiego 138.

Odbyła się konferencja prasowa z udziałem zarządu Widzewa Łódź, większościowego udziałowca Klubu, Tomasza Stamirowskiego oraz wójta gminy Brójce, Radosława Agaciaka, podczas której została ogłoszona lokalizacja nowego ośrodka treningowego i termin planowanych inwestycji.

- W 2027 roku chcielibyśmy zakończyć całą inwestycję powstaniem mini stadionu, który służyłby drużynie podczas meczów sparingowych - mówił prezes Mateusz Dróżdż.

Budowa nowego ośrodka ma się rozpocząć w 2024 roku w miejscowości Bukowiec i zakłada powstanie trzech boisk naturalnych, boiska ze sztuczną nawierzchnią, boiska do rehabilitacji oraz do techniki, a także budynku dla piłkarzy pierwszego zespołu i dla Akademii Widzewa.

Według wstępnych wyliczeń, powstanie ośrodka to koszt ok. 25 milionów złotych. W klubie potwierdzili, że zamierzają ubiegać się o dofinansowanie inwestycji ze środków Ministerstwa Sportu i Turystyki (mniej więcej w wysokości połowy wspomnianej kwoty).

- Dzisiejsza chwila jest bardzo ważna dla gminy Brójce, ale też dla Widzewa. Formalnie rozpoczynamy współpracę w kwestii rozwijania sportu w naszej gminie. Rozmowy trwały blisko pół roku, ale finalnie bardzo się cieszę, że udało nam się podpisać porozumienie. Dziękuję zarówno prezesowi, wiceprezesowi i właścicielowi Klubu za zaufanie, jakim panowie mnie obdarzyli. Ze swojej strony chciałbym zadeklarować pełną współpracę i cieszę się, że Bukowiec będzie miejscem, gdzie powstanie ośrodek. Jest to bardzo ważne dla mieszkańców, bo jest szansa, aby nasza młodzież mogła również z niego korzystać. Cała budowa nie zadzieje się z dnia na dzień. Musimy zmienić plan zagospodarowania przestrzennego, co potrwa kilka miesięcy, ale deklaruję, że będziemy działać bez zbędnej zwłoki, aby inwestycja mogła być zrealizowana planowo - mówił wójt gminy, Radosław Agaciak.

Większościowy udziałowiec Widzewa, Tomasz Stamirowski powiedział: - Jako Widzew mamy sportowe marzenia, które wszyscy znają - chcemy doprowadzić ten klub do mistrzostwa Polski. Bez infrastruktury nie pójdziemy dalej. Dziękuję panu wójtowi za życzliwość i jego otwarte podejście.

We wtorek po południu zawodnicy Widzewa Łódź spotkali się na pierwszym wspólnym treningu po przerwie świątecznej. W rozpoczynającym się tygodniu drużyna będzie trenować na obiektach w Wiśniowej Górze. We wtorek zaplanowano najpierw zajęcia w siłowni, a potem wyjazd do Wiśniowej Góry, gdzie o 15:10 rozpoczął się pierwszy noworoczny trening na boisku, który był otwarty zarówno dla kibiców, jak i mediów.