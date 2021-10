Widzew wygrał trudny mecz. Walczył do końca i to się opłacało

Koszykarki Widzewa odniosły czwarte zwycięstwo w czwartym meczu tym sezonie. Podopieczne trener Anny Chodery pokonała Eneę AZS AJ II w Gorzowie Wielkopolskim.

Łodzianki musiały sobie radzić bez kapitan drużyny. Przed meczem kontuzji doznała Jagoda Bandoch. Widzewianki źle rozpoczęły mecz - od 0:7, ale potrafiły pierwszą kwartę wygrać 20:13. Kiedy wydawało się, że sytuacja jest opanowana, nasze koszykarki w drugiej kwarcie zdobyły tylko sześć punktów (dwa z gry!) i na przerwę schodziły przegrywając 26:33.

Trzecią kwartę znów widzewianki zaczęły z wysokiego pułapu. Zdobyły 10 punktów z rzędu, a nie straciły żadnego. Później gra się wyrównała i na czwartą kwartę łodzianki wychodziły przegrywając 46:49.

Podopieczne trener Anny Chodery to koszykarki z charakterem. Wiadomo - widzewianki. Anna Kudelska doprowadziła do remisu 58:58, a później zdobyła ważne punkty na 61:60. Do końca meczu zostały 3 minuty 37 sekund. Celne rzuty notowały Oliwia Janicka, Natalia Gzinka i Nikola Tomasik, która zagrała bardzo dobry mecz. Młoda rozgrywająca miała 10 przechwytów. Zdobyła też istotne punkty w ostatniej minucie, podobnie jak Aida Miazek. Do końca było nerwowo, ale widzewianki utrzymały przewagę i wygrały czwarty mecz w sezonie.

Enea AZS AJP II Gorzów Wlkp. – Widzew Łódź 66:71 (13:20, 20:6, 16:20, 17:25)

Widzew Łódź: Nikola Tomasik 17, Anna Kudelska 16, Natalia Gzinka 12, Ewelina Gala 9, Wiktoria Stępień 8, Oliwia Janicka 5, Maria Grudzień 2, Aida Miazek 2, Wiktoria Rzeźnik 0, Wiktoria Ozga 0, Małgorzata Chojnacka 0, Julia Stuleblak 0. Trener: Anna Chodera.