Widzew wznowił treningi. W sobotę łodzianie grają sparing z Ruchem Lwów

Wczoraj piłkarze Widzewa Łódź przeszli badania wydolnościowe i funkcjonalne, a pierwsze zajęcia zaplanowano na wtorek – informuje oficjalna strona klubu. O godzinie 11:00 rozpocznie się trening otwarty na boisku przy ul. Sępiej, a poprzedzi go briefing prasowy z udziałem trenera Janusza Niedźwiedzia. Po południu zawodnicy spotkają się na drugim treningu w siłowni.

Od środy do piątku włącznie podopieczni Janusza Niedźwiedzia będą trenować na obiektach w Wiśniowej Górze w godzinach przedpołudniowych. W czwartek dodatkowo czeka ich także siłownia.

Pierwszy mecz kontrolny odbędzie się w sobotę 10 grudnia w Wiśniowej Górze o godz. 11:00, a rywalem Widzewa Łódź będzie ukraiński Ruch Lwów. Transmisję z tego spotkania przeprowadzi WidzewTV..

Plan przygotowań pierwszej drużyny do rundy wiosennej: a 5-17 grudnia – treningi a 10 grudnia – sparing z Ruchem Lwów a 17 grudnia – sparing z Chojniczanką Chojnice a 18 grudnia-2 stycznia – przerwa świąteczna a 3-9 stycznia – treningi na własnych obiektach a 10-21 stycznia – obóz w Turcji (trzy mecze kontrolne) a 21 stycznia – powrót do Polski a 28 stycznia – pierwszy mecz w rundzie wiosennej PKOEkstraklasy.

W piątek 9 grudnia o godz. 18:00 rozpocznie się Widzewska Choinka, podczas której nastąpi uroczyste włączenie lampek na okazałym drzewku świątecznym ustawionym w sąsiedztwie stadionu – czytamy na stronie klubu.

Widzewska Choinka to wydarzenie, podczas którego Klub razem z kibicami świętuje nadejście Świąt Bożego Narodzenia. Uroczystość od momentu otwarcia nowego stadionu na stałe wpisała się do kalendarza widzewskiej społeczności. Po raz pierwszy spotkaliśmy się w 2017 roku i od tamtego czasu wspólnie zapalamy czerwono-biało-czerwoną choinkę. W minionych latach uroczystościom towarzyszyły dodatkowe atrakcje, jak choćby pokaz fajerwerków, kolędowanie, spotkania z zawodnikami czy utworzenie największej w Polsce żywej choinki na murawie stadionu.

W tym roku na placu pod trybuną D ponownie zabłyśnie widzewskie drzewko. Całe wydarzenie rozpocznie się o godz. 18:00, a kibiców zaprosimy pod scenę, która stanie przy al. Piłsudskiego 138 i będzie stanowić główny punkt świątecznego jarmarku dla kibiców Widzewa.

Pod stadionem pojawi się strefa gastronomiczna z tradycyjnymi potrawami oraz napojami, a na scenie dzieci będą mogły wziąć udział w wielu konkursach z nagrodami. ą