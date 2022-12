Widzew z Chojniczanką, a na ławce rezerwowych zasiądzie Książę Paryża

W meczu z Chojniczanką testom poddani będą kandydaci do gry w Widzewie. Mecz odbędzie się w przeddzień finału mistrzostw świata, a młodszym kibicom przypominamy, że Widzew może szczycić się posiadaniem Księcia Paryża, który zasiada na ławce rezerwowych. To trener bramkarzy Widzewa Andrzej Woźniak. Taki przydomek otrzymał Andrzej Woźniak po fantastycznym meczu przeciwko Francji 16 sierpnia 1995 roku w eliminacjach mistrzostw Europy. Bramkarza reprezentacji Polski nie mogli pokonać Zinedine Zidane czy Bixente Lizarazu. Uczynił to tylko raz Youri Djorkaeff. Mecz zakończył się remisem 1:1.

W tym meczu grał też Tomasz Łapiński, ale w 56 minucie po drugiej żółtej kartce musiał opuścić boisko. Polacy kończyli mecz w dziesiątkę, ale grali wspaniale, a Woźniak najlepiej. Na ostatnie pół godziny wszedł także trzeci widzewiak Ryszard Czerwiec.

Także z drugim finalistą mundialu Argentyną wiążą się losy widzewiaków. Otóż po raz pierwszy w historii w reprezentacji Polski widzewiacy zagrali w meczu z albicelestes. W 1976 roku debiutowali: Zbigniew Boniek, Stanisław Burzyński i Paweł Janas. Polska przegrała w Chorzowie z Argentyną 1:2.

Święta Bożego Narodzenia to czas obdarowywania bliskich prezentami, dlatego grudzień w branży handlowej jest miesiącem pełnym wyzwań i wytężonej pracy. Tak samo jest w przypadku Oficjalnego Sklepu Widzewa Łódź. Jeśli złożycie swoje zamówienia do 19 grudnia, macie gwarancję, że zakupy dotrą do Was przed świętami - zapewnia oficjalna strona klubu widzew.com.