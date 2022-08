Widzew żąda od miasta Łódź 50.000,00 PLN na rzecz Fundacji Krwinka

Prezes Mateusz Dróżdż napisał na twitterze:

W związku z wysłaną e-mail z dnia 15 sierpnia 2022 r. przez Biuro Rzecznika Miasta Łodzi, która zawierała informacje naruszające moje dobra osobiste w dni dzisiejszym skierowałem do Prezesa MAKiS, Prezydent Łodzi, jako przedstawiciele Gminy Miasto Łódź oraz pracownika UMŁ (autora filmu) wezwanie o zaprzestanie naruszania dóbr osobistych oraz zapłatę 50.000,00 PLN na rzecz Fundacji Krwinka.

Do dnia dzisiejszego jako Prezes Zarządu nie otrzymałem ze strony MAKiS, czy też Miasta Łódź jakichkolwiek wyjaśnień w przedmiotowej sprawie. Nikt ze strony miasta nie kontaktował się ze mną, czy też klubem w sprawie dalszych działań.

Informuję, że wezwania mają na celu polubowne, pozasądowe rozstrzygnięcie sprawy. Roszczenia oraz zawiadomienia do odpowiednich organów w tym zakresie skieruje także spółka Widzew Łódź S.A.