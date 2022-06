Widzew zagra w niedzielę. Tak zacznie ekstraklasę meczem z Pogonią w Szczecinie

Terminarz rozgrywek PKO Ekstraklasy jest już znany, ale dopiero wkrótce poznamy dokładne godziny pierwszej kolejki. Pogoń ligę zainauguruje domowym spotkaniem z Widzewem Łódź, a ze względu na udział Portowców w eliminacjach Ligi Konferencji przez pierwsze kolejki szczecinianie będą grać w niedziele - informuje Jakub Lisowski z Głosu Szczecińskiego.

Pogoń wróci do treningów w środę - 15 czerwca. Już z nowym trenerem Jensem Gustafssonem. Po paru dniach zespół wyjedzie na obóz do Opalenicy. Tam ma zagrać m.in. z Lechem Poznań.

Pogoń zdecydowała się rozstać z Hubertem Matynią (podpisał już dwuletni kontrakt z Miedzią Legnica), Piotrem Parzyszkiem (nie było chęci wykupienia go z włoskiego Frosinone, a napastnik łączony jest teraz z Widzewem Łódź, ale i Stal Mielec i Korona Kielce też sprawdzają zawodnika), Igorem Łasickim (może trafić do Wisły Kraków) i Jakubem Bursztynem (szuka klubu). Pozytywna informacja to przedłużenie umowy z Kamilem Drygasem. Do Szczecina wrócą też wypożyczeni młodzi gracze - Marcel Wędrychowski, Kryspin Szcześniak i Hubert Turski. Dwaj pierwsi będą szykować się z zespołem do nowego sezonu, a Turski przechodzi rehabilitację po kontuzji kolana (miał w kwietniu operację).