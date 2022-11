Widzew zagra z mistrzem Polski. Będą wielkie emocje

Bilans 8-1-1 w Futsal Ekstraklasie, a w Lidze Mistrzów komplet trzech zwycięstw w grupie i awans do Elite Round, czyli najlepszej szesnastki tych prestiżowych rozgrywek. Występujący w zespole z Gliwic Mateusz Mrowiec zagrał w barwach reprezentacji Polski w środowym meczu eliminacji mistrzostw świata z Grecją. Te argumenty potwierdzają, że do Łodzi przyjeżdża obecnie najlepszy polski zespół, który w tym sezonie ligowym tylko dwa razy stracił punkty: zremisował 2:2 z Constractem Lubawa i przegrał 2:4 z Futsalem Leszno.

Za nami dość trudny tydzień pod względem mentalnym – musieliśmy wszystko poukładać sobie w głowach po porażce z Cleareksem. Do spotkania z Piastem podejdziemy twardo stąpając po ziemi: my jesteśmy beniaminkiem polskiej ligi, a oni awansowali do najlepszej szesnastki w Europie. Jednak trzeba pamiętać, że futsal to nieobliczalny i nieprzewidywalny sport: przecież Piast przegrał z Futsalem Leszno, drużyną, z którą my wygraliśmy - mówi Michał Zawadzki, asystent trenera Widzewa Łódź Futsal.