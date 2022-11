Widzew zagra z Ruchem, później poleci do Turcji. Luksusowy hotel Widzewa

Po meczu z Koroną zawodnicy rozjechali się do domów na trzytygodniowe urlopy. Drużyna wróci do zajęć 5 grudnia.

Wówczas zawodnicy rozpoczną przygotowania do rozgrywek ligowych, które na nowo wystartują w styczniu. W krajowym etapie przygotowań zespół rozegra dwa sparingi, a rywalami Widzewiaków będą Ruch Lwów (10 grudnia) z ukraińskiej Premier Ligi i pierwszoligowa Chojniczanka Chojnice (17 grudnia). W obydwu spotkaniach gospodarzem będzie Widzew Łódź, a spotkania będą transmitowane za pośrednictwem WidzewTV.

Po sparingu z Chojniczanką, Widzewiaków czeka przerwa świąteczna - drużyna ponownie spotka się na zajęciach już w Nowym Roku, 3 stycznia. Zespół przez tydzień będzie trenował na własnych obiektach, a potem wyjedzie na zgrupowanie do Turcji.

10 stycznia Widzewiacy polecą do Antalyi, gdzie zostaną zakwaterowani w hotelu Royal Seginus. W trakcie obozu zaplanowano trzy mecze kontrolne. W najbliższym czasie poznamy sparingpartnerów, z którymi zmierzą się czerwono-biało-czerwoni. Drużyna wróci do Polski w sobotę 21 stycznia.