Widzew zatrzymał lidera. Widzew na szóstym miejscu w ekstraklasie. Puchary?

Choć trener Janusz Niedźwiedź mówił przed meczem, że Marek Hanousek i Jordi Sanchez są gotowi do gry, to obaj zasiedli na ławce rezerwowych. Szansę gry dostali Łukasz Zjawiński i Juliusz Letniowski, który w pierwszym garniturze zastąpił Jakuba Sypka.

Sobotnią zapowiedź meczu w Dzienniku zatytułowaliśmy: „Pierwszy sukces Widzewa w Łodzi”. W tym sezonie łodzianie grali z Lechią Gdańsk i Legią Warszawa i oba mecze nie dały punktów. Wierzyliśmy, że w meczu z liderem kibice będą cieszyli się z pierwszej wygranej. I początek meczu ułożył się dla łodzian wspaniale. W 5 minucie do odbitej piłki doskoczył Karol Danielak i strzałem z woleja zza pola karnego pokonał bramkarza lidera. To drugi gol tego zawodnika w ekstraklasie. Pierwszego strzelił dwa lata temu w barwach Podbeskidzia w meczu z Cracovią. Też otworzył wynik.

Lider chciał szybko odrobić straty, ale na wysokości zadania stawał Henrich Ravas. Bramkarz Widzewa obronił strzały Łukasza Sekulskiego w 7 minucie i Macieja Wolskiego w 20. Łodzianie grali dobrze, mieli inicjatywę, choć rzadko stwarzali sobie dogodne okazje. W przedłużonym czasie gry pierwszej połowy strzelał Bartłomiej Pawłowski, jednak Bartłomiej Gradecki obronił. Piłkarzy żegnały brawa kibiców, którzy jak zwykle szczelnie wypełnili stadion przy al. Piłsudskiego.

Po zmianie stron na boisku pojawił się rekonwalescent Marek Hanousek, który zagrał po raz pierwszy po trzech tygodniach przerwy. Łukasza Zjawińskiego zastąpił Jordi Sanchez. Gra widzewiaków nabrała rumieńców, czego efektem był drugi strzelony gol. Bartłomiej Pawłowski w 54 minucie popisał się znakomitym technicznym uderzeniem z prawej strony pola karnego i mimo ostrego kąta całkowicie zaskoczył golkipera gości. Bartłomiej Gradecki próbował interweniować, ale nie zatrzymał piłki.

Wielka radość zapanowała na trybunach. Kibice wreszcie się doczekali wygranej Widzewa w Łodzi w ekstraklasie. Poprzednie zwycięstwo miało miejsce 28 maja 2014 roku. Widzew pokonał wtedy Piasta Gliwice 2:1 po golach Marka Wasiluka (30) i Eduardsa Visnjakovsa (70). Osiem lat i trzy miesiące. Wystarczy!

W 89 minucie Po starciu Kuna z Kolarem sędzia wspomaga się system VAR i dyktuje karnego dla Wisły.

Widzew awansował na szóstą pozycję w tabeli. Jak to pięknie brzmi! Puchary?

