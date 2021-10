Widzew zbliżył się do setnego gola w meczach derbowych, ale na wygraną w spotkaniu z ŁKSczeka już od jedenastu lat

Widzewiacy zbliżyli się do jubileuszu setnego gola w derbach. Nawet najbardziej optymistycznie nastawieni kibice nie wierzą, że jubileusz mieć będzie miejsce podczas rewanżowego meczu wiosną 2022 roku na stadionie ŁKS, ale w przyszłym sezonie 2022/23 może to nastąpić. O ile obie łódzkie drużyny będą grać na tym samym poziomie rozgrywkowym.

W XXIwieku Widzew i ŁKSaż w trzynastu sezonach na 22 grały w różnych klasach i derbów nie było.

2000/01: ŁKS w I lidze

2001/02: ŁKS w I lidze

2002/03: ŁKS w I lidze

2003/04: ŁKS w I lidze

2004/05 (I liga): ŁKS - Widzew 2:2, Widzew - ŁKS 0:0

2005/06 (I liga): Widzew - ŁKS 2:2, ŁKS - Widzew 1:3

2006/07: Widzew - ŁKS 2:1, ŁKS - Widzew 0:0

2007/08: Widzew - ŁKS 0:0, ŁKS - Widzew 2:0

2008/09: Widzew w I lidze

2009/10 (I liga): Widzew - ŁKS 2:1, ŁKS - Widzew 1:4

2010/11: ŁKS w I lidze

2011/12: Widzew - ŁKS 0:1, ŁKS - Widzew 1:1

2012/13: ŁKS w I lidze

2013/14: ŁKS w czwartej lidze

2014/15: Widzew w I lidze, ŁKS w III lidze

2015/16: ŁKS w III lidze, Widzew w czwartej lidze

2016/17 (III liga): ŁKS - Widzew 2:2, Widzew - ŁKS 0:0

2017/2018: ŁKS w II lidze, Widzew w III

2018/2019: ŁKS w I lidze, Widzew w II

2019/2020: ŁKS w ekstraklasie, Widzew w II

2020/2021 (I liga): Widzew - ŁKS 0:2, ŁKS - Widzew 2:2

2021/2022: Widzew – ŁKS2:2

Na zwycięstwo w derbach piłkarze ŁKSczekają od 11 lat. W sezonie 2009/10 Widzew wygrał oba mecze derbowe z ŁKS. 7 marca 2010 roku wygrał na ŁKS4:1 (Rafał Kujawa – Darvydas Sernas , Mindaugas Panka, Łukasz Broź, Marcin Robak). Później było pięć remisów i dwa zwycięstwa ŁKS. Ci ciekawe ostatni wynik 2:2 w derbach powtarzał się pięć raz od 2004 roku. To dobry wynik, nie ma pokonanych. ą