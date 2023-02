Widzew ze Śląskiem w lepszej sytuacji niż przed Lechią. Będzie komplet widzów

– Dzisiaj będziemy obserwować zespół na treningu. Skład już mamy w głowie, ale jest jeszcze jeden dzień do meczu. Czekamy do ostatnich godzin i rozmawiać, jutro rano podejmiemy decyzję. Sytuacja zdrowotna jest lepsza niż ta, która była po meczu z Lechią – mówił na wczorajszym briefingu trener łodzian Janusz Niedźwiedź.

Słowa trenera cieszą, bo po meczu z Lechią w Gdańsku trener mówił o urazach trzech zawodników: Fabio Nunesa przed pierwszym gwizdkiem oraz Patryka Stępińskiego i Juliusza Letniowskiego, którzy doznali kontuzji w czasie gry. Kapitan musiał nawet opuścić boisko w przerwie meczu. Juliusz Letniowski musiał zrobić to samo po kwadransie drugiej połowy.

Na briefingu trener Janusz Niedźwiedź odniósł się do słów Marka Hanouska, który po meczu z Lechią mówił, że Widzew oddał 42 strzały, a strzelił tylko jedną bramkę. – My tego nie rozważamy w kwestii problemu, tylko w kwestii rozwiązania treningowego – powiedział szkoleniowiec Widzewa. – Najważniejsze, że kreujemy te sytuacje. Chcemy kreować ich jeszcze więcej. Kluczowe poza strzelaniem bramek jest to, żebyśmy dochodzili do sytuacji. A my to robimy. To nie jest jedyny element, nad którym pracujemy.

Trener przypomniał, że wcześniej Widzew strzelał wiele bramek (Batumi, Budziejowice, Pogoń, Jagiellonia - łącznie 12 goli). – Wierzę, że zawodnicy w piątek w meczu ze Śląskiem znów zaczną strzelać gole – dodał trener Widzewa.

Co Śląsk będzie chciał zrobić na Widzewie? Wrocławianie raz grali czwórką w obronie, ostatnio grają trzema stoperami i dwoma piłkarzami wahadłowymi. – Nasi rywale skupiają się na defensywie i czekają na kontry, na podanie do Dennisa Jastrzembskiego, Johnyego Yeboaha, czy granie dłuższym podaniem do Erika Exposito – ujawnił trener łodzian.

Czy piłkarzom Widzewa w strzelaniu goli przeszkadza presja? – Jesteśmy w Widzewie, w wielkim klubie – powiedział Janusz Niedźwiedź. – Ma też na siebie nakładamy presję i oczekiwania.

Od meczu z Miedzią (21 października) piłkarze Widzewa nie wygrali meczu w Łodzi. Później przegrali z Radomiakiem (1:3), zremisowali z Pogonią (3:3) i Jagiellonią (1:1).

– Jest u nas spokój – mówił Marek Hanousek. – Martwi nas, że brakuje nam trochę punktów. Zasłużyliśmy na więcej. Idziemy na piątkowy mecz z nastawieniem zdobycia trzech punktów. Trudno odpowiedzieć, czy nam brakuje spokoju. Każda sytuacja jest inna. Na plus trzeba zapisać to, że dochodzimy do sytuacji. W piłce najtrudniej strzela się bramki. Mam nadzieję, że w końcu worek z bramkami się rozwiąże. Chcemy poprawić skuteczność.

Zdaniem Marka Hanouska polska ekstraklasa jest wyrównana i jest cienka linia między zwycięstwami i porażkami.

– Nie liczę moich przechwytów – dodał zawodnik. – Będę próbował robić to dalej, jak najlepiej.