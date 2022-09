Widzew znów gra z drużyną z Lubawy. Pamiętacie otwarcie stadionu Widzewa?

Czy w starciu z ekipą z Lubawy na kibiców ponownie czekają ogromne emocje? W poprzednim sezonie występująca wówczas w 1. Lidze ekipa Marcina Stanisławskiego zmierzyła się z tym rywalem w 1/8 finału Pucharu Polski. Widzewiacy postawili dużo silniejszemu rywalowi bardzo trudne warunki – oprócz wysokich umiejętności pokazali olbrzymią ambicję i wolę walki. I chociaż ostatecznie przegrali 2:4 po dogrywce, to udowodnili, że są gotowi na rywalizację z najlepszymi.

W tamtym spotkaniu nie mieliśmy nic do stracenia: byliśmy pierwszoligowcem, który mierzył się z jednym z kandydatów do mistrzostwa. Było bardzo trudno, ale w starciu z klasowym rywalem zaprezentowaliśmy się z bardzo dobrej strony. Teraz perspektywa jest nieco inna, ale to zespół z Lubawy będzie zdecydowanym faworytem tego meczu. Jedziemy na bardzo ciężki teren rywalizować z drużyną, która ma w kadrze aktualnych reprezentantów Polski i świetnych obcokrajowców - mówi Michał Marciniak, zawodnik Widzewa Łódź Futsal.