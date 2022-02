Widzew zremisował w tajnym sparingu. Czy taka konspiracja przyniesie efekt?

Jeśli takie tajemnicze działania przyniosą pozytywny skutek – brawo. Jeśli nie – Widzew narazi się na śmieszność. Tajemnice przed meczem z Arką? A przed następnymi meczami już tajemnic nie będzie - wszyscy zobaczą, jak gra Widzew.

Przed sparingowym meczem w Turcji piłkarze Widzewa obejrzeli spotkanie Ligi Europy Barcelony z Napoli. Może dlatego łódzki klub „wszedł w buty” gigantów?

Przy okazji o sympatiach klubowych prosto z Turcji mówił Daniel Tanżyna.

- Są w Widzewie fani Barcelony, ale starszyzna Widzewa ogląda mecze razem z Pawłem Zielińskim i wtedy wiadomo, że kibicujemy Napoli - ujawnił sympatie klubowe Daniel Tanżyna.

Widzewiacy w takim gronie trzymają kciuki za brata Pawła - Piotra Zielińskiego, grającego w Napoli. I po półgodzinie meczu Barcelona - Napoli neapolitańska grupa widzewiaków przeżyła radosne chwile, bo Piotr Zielińskiego strzelił gola.

Paweł Zieliński nie gra w tak dobrym klubie, jak jego brat, ale jak zdradził trener łodzian Janusz Niedźwiedź, ten zawodnik dałby sobie radę nawet jako stoper, a wtedy zwolniłby miejsce na wahadle. Uniwersalny żołnierz z Pawła.

Ubolewamy nad brakiem Juliusza Letniowskiego. Kto będzie prowadzić grę? Julek miał konsultacje zagraniczne. - Musimy się uzbroić w cierpliwość - mówił trener Janusz Niedźwiedź. - Musi minąć jeszcze chwila, zanim zdecydujemy czy i ewentualnie gdzie przejdzie on operację. Na razie nie mamy co na niego liczyć.

Widzew dokonał ciekawych transferów w przerwie zimowej, ale zastępcy dla Juliusza Letniowskiego nie znalazł. To martwi.

Trener Janusz Niedźwiedź mówił też o Arce, która dwa dni przed Widzewem utajniła swój sparing z Chojniczanką. Trener Widzewa mówił: – Jeżeli w dzisiejszych czasach ktoś gra sparing, to trudno jest coś ukryć. Kwestia ustawienia Arki będzie nam znana i nie chodzi nam tylko o personalia czy formację, ale również o sposób naszej gry.

Pewnie tak samo o Widzewie mówi dziś trener Arki Ryszard Tarasiewicz.

O wczorajszym meczu z Inhułeć Petrowe możemy tylko napisać, że zakończył się remisem 1:1. Jak podaje strona widzewtomy.net, W 57. minucie na prowadzenie wyszedł Widzew, lecz niedługo później Inhułeć doprowadził do wyrównania za sprawą Rodneya Antwiego. Do ostatniego gwizdka nic się nie zmieniło i zakończyło się 1:1.