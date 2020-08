Widzewiacy powołują ełkaesiaków. Derby Widzew - ŁKS przełożone na 16 września

Jak widać piłkarzy ŁKS powołują trenerzy kiedyś związani z... Widzewem. Jacek Magiera grał w klubie z al. Piłsudskiego, Czesław Michniewicz był trenerem. Szkoda, że w Widzewie nie ma dziś piłkarzy, którzy mogliby liczyć na powołanie.

W związku z powołaniami dwóch piłkarzy ŁKS derby Widzew - ŁKS, zaplanowane na 4 września, zostały przełożone na najbliższy termin rezerwowy dla pierwszej ligi, a najbliższy termin rezerwowy wypada na środę 16 września.

- W związku z powołaniami piłkarzy do reprezentacji ŁKS ma prawo wystąpić do PZPN o zmianę terminu spotkania z Widzewem - mówi Adam Kaźmierczak, prezes Łódzkiego Związku Piłki Nożnej. - Z tego co mi wiadomo, klub już takie kroki poczynił i raczej będzie zgoda na zmianę terminu spotkania. Rezerwowy termin na rozegranie tego meczu to 16 września.