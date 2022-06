Widzewiacy zwiedzali Łódź. Albańczyk, Włoch i Portugalczyk na wyciecze

Juljan Shehu: To nie był łatwy mecz - w końcu graliśmy z mistrzem Polski. Przygotowaliśmy się solidnie przez ostatni tydzień i po tych intensywnych treningach dziś zaprezentowaliśmy się naprawdę dobrze. Było dziś może trochę gorąco, ale to warunki, w których rywalizowali wszyscy zawodnicy, więc nie czuję, by to miało jakiś wpływ na przebieg meczu. Mam bardzo dobry początek w szatni Widzewa - zostałem ciepło przyjęty wśród moich nowych kolegów. Za mną również pierwsze zwiedzanie Łodzi, po której oprowadzili mnie Fabio i Mattia.

Mateusz Żyro: Zawsze trzeba grać o zwycięstwo, bez względu na stawkę spotkania, bo to pozwala wyrobić sobie nawyk wygrywania i odpowiednią mentalność. Czy to mecz o punkty, sparing, czy gierka treningowa - trzeba walczyć o pełną pulę. Cieszy więc to, że dziś wygraliśmy, tym bardziej, że nasz zespół wyglądał dziś jak bardzo poukładana drużyna, która gra ze sobą o wiele dłużej niż jeden sezon. W tym pierwszym tygodniu bardzo ciężko trenowaliśmy, ale taka jest specyfika okresu przygotowawczego. W drużynie panuje dobra atmosfera, zostałem bardzo miło przyjęty w widzewskiej szatni i wszystko rozwija się zgodnie z naszymi oczekiwaniami.