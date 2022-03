Widzewiak z Kijowa Andrzej Michalczuk apeluje do kibiców. Stomil przekazuje cały dochód ze sprzedaży biletów

„Dzień dobry. Nazywam się Andrzej Michalczuk. Urodziłem się na Ukrainie, wychowałem się w bardzo znanym klubie Dynamo Kijów, gdzie skończyłem szkółkę piłkarską. Ale jednak moje największe sukcesy odnosiłem tutaj – w klubie z miasta Łodzi, który nazywa się Widzew. Grałem tu przez dziesięć lat, zdobyłem mistrzostwo Polski, występowałem w Lidze Mistrzów. Do tej pory jestem z Widzewem na dobre i na złe. Niestety, dotyczą nas nie tylko te dobre rzeczy, ale również bardzo smutne. Rosja napadła na Ukrainę, a my wsyzscy bardzo chcemy jej pomóc. Moi drodzy, wszyscy Polacy kibice Widzewa. Jeżeli możecie w jakikolwiek sposób pomóc, tak jak to już wiele razy robiliście, to bardzo was o to proszę. Wszyscy wiemy, co jest potrzebne w tej chwili: bandaże, jedzenie, które szybko się nie psuje, można zerknąć na stronach państwowych są konta, można przesyłać pieniążki” – mówił Andrzej Michalczuk, a za nim stali piłkarze i trenerzy pierwszej drużyny Widzewa.

Na koniec Andrzej Michalczuk zwrócił się do swoich rodaków w języku ukraińskim. Chwilę później pierwszy drużyna zakończyła apel piłkarza Wielkiego Widzewa gromkimi brawami.