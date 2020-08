Widzewianki zdobyły wicemistrzostwo Polski. Duży sukces naszych koszykarek

Finał przegrany dopiero po dogrywce

W turnieju finałowym w Gdyni koszykarki Widzewa przegrały w finale po dogrywce z Eneą AZS Poznań 14:16.

Do finałów awansowało 16 ekip z całej Polski. Widzewianki w fazie grupowej pokonały MLKS Rzeszów 19:4, a w kolejnym spotkaniu musiały uznać wyższość Arki Gdynia przegrywając 8:12. Awans do fazy play-off dała wygrana z Eneą AZS Gorzów Wlkp. 13:10.

W ćwierćfinale Widzew pokonał Politechnikę Gdańską 9:2, a dużo więcej emocji dała półfinałowa rywalizacja z zespołem MUKS Poznań.

Do zwycięstwa potrzebna była dogrywka - ostatecznie zwyciężył łódzki zespół 11:9 i w ten sposób awansował do decydującej rozgrywki.

Finał miał dużą dramaturgię.

Widzewianki przegrywały przez większość spotkania różnicą trzech punktów, ale w końcówce odrobiły straty doprowadzając do dogrywki. W ostatniej sekundzie regulaminowego czasu gry rzut za dwa punkty oddała Anna Kudelska, ale niestety piłka nie wpadła do kosza. W dogrywce lepsza okazała się Enea AZS Poznań.

Widzewianki reprezentowane były przez Annę Kudelską, Natalię Gzinkę, Wiktorię Stępień i Wiktorię Rzeźnik. Do finałów awansował też drugi zespół Widzewa (Kinga Dzierbicka, Maria Wybraniec, Wiktoria Ozga i Eliza Miaśkiewicz), który zajął 11 miejsce.

Widzew awansował też do finałów Mistrzostw Polski U17 i zajął szóste miejsce, w ćwierćfinale przegrywając po dogrywce z późniejszym srebrnym medalistą Wisłą Kraków.

Łodzianki zagrały w składzie U15 (Kaja Niewiadomska, Nikola Tomasik, Aida Miazek i Oliwia Janicka), co daje duże nadzieje na sukces w kolejnym roku. To pierwsze w historii finały Mistrzostw Polski w koszykówce 3x3 - ta odmiana stała się sportem olimpijskim.

