WidzewskaMłodzież pamięta o zmarłych widzewiakach. Zdjęcia

Akcja, która ma na celu przybliżenie młodym piłkarzom sylwetek zmarłych Widzewiaków, organizowana jest we współpracy Akademii Widzewa z Ogólnopolskim Stowarzyszeniem Kibiców "Tylko Widzew" i niezrzeszonymi sympatykami Klubu. We wtorek 26 października młodzi zawodnicy podzieleni na kilkuosobowe grupy odwiedzili cmentarze na Dołach i Zarzewie, gdzie spoczywają zasłużeni działacze i pracownicy Widzewa. - Ten dzień był okazją do tego, by oddać szacunek osobom, które tworzyły widzewskie środowisko. Uważam, że to naprawdę szczytna akcja, która pozwala nam zastanowić się nad tym, co ważne, a młodym ludziom daje możliwość poznania biografii zasłużonych Widzewiaków - powiedział Piotr Turek z Akademii Widzewa.