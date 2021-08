Widzewski Cristiano Ronaldo zyskał sympatię kibiców. Gol i asysta Portugalczyka. Widzew - Stomil 2:0

Urodzony w Portimao piłkarz grał w Portimonense SC, Benfice, FCPorto, Blackburn, Parmie, Farense i do tej długiej listy klubów dopisze udane występy w Widzewie. Zdajemy sobie sprawę, że nazwanie Fabio Nunesa widzewskim Cristiano Ronaldo jest sporym nadużyciem i nie wiem, czy Nunes jest z tego powodu zadowolony, ale porównujemy go do słynnego CR7 dlatego, bo zagrał kapitalny mecz przeciwko Stomilowi i był tak ważnym graczem dla Widzewa, jak jego słynny rodak dla Realu czy Juventusu.

Fabio Nunes to sobotnie odkrycie trenera Janusza Niedźwiedzia. Po słabszym występie Radosława Gołębiowskiego w Gdyni posadził młodzieżowca na ławce, a wahadłowym z lewej strony został właśnie Portugalczyk. Drugą istotną zmianą było zastąpienie Pawła Tomczyka młodym Bartoszem Guzdkiem. Wielkość trenera poznaje się też po tym, jak rotuje składem i czy jego decyzje są szczęśliwe. W przypadku Janusza Niedźwiedzia tak właśnie było. Widzew wygrał 2:0, będąc zespołem lepszym.