Widział, jak ŁKS wygrał derby na Widzewie. Teraz znów przyjedzie do Łodzi

Kibic miał na myśli Lechię Gdańsk, która po zmianie trenera jest wiceliderem ekstraklasy. Arka, zwłaszcza po powrocie z Legii Macieja Rosołka miała aspiracje ogromne. Wielu widziało ją w roli drużyny, która będzie dzielić i rządzić w pierwszej lidze. To zresztą jedyny klub, który potrafił pokonać lidera, czyli Widzew (3:1 na stadionie w Gdyni). Poza tym meczem arkowcy grają tak, jak napisał kibic tej drużyny. Na wyjazdach Arka potrafiła wygrać z trzynastym GKSKatowice, przedostatnim w tabeli Stomilem i ostatnim Jastrzębiem. Te wyniki nie robią wrażenia.

I znów wracamy do opinii kibica z Gdyni. ŁKSsłaby? Jeszcze jak! Zwłaszcza przed własną publicznością. Na swoim boisku łodzianie wygrali tylko ze Skrą Częstochowa. Własny obiekt nie jest atutem.

Nie wiemy, w jakim stopniu wpływ na wyniki łodzian mają finansowe kłopoty. Na pewno piłkarzom brak kasy nie dodaje skrzydeł.

Obie drużyny przypominają rannych na polu bitwy, którzy wierzą w rychłe przełamanie.

Sędzią niedzielnego meczu ŁKSz Arką będzie Sebastian Jarzębak z Bytomia. 47-letni arbiter ma szczęśliwy gwizdek, bo prowadził już mecz ŁKSw Pucharze Polski z Cracovią (0:0, karne 3-1). Kibice ŁKSpamiętają też tego arbitra z ubiegłorocznych derbów na Widzewie, które wygrali piłkarze ŁKS2:0.

W czwartek urodziny obchodził należący do grona najwierniejszych kibiców Paweł Lewandowski, który nigdy nie traci wiary w zespół ŁKSi był orędownikiem akcji, by na najbliższy mecz przybyło jak najwięcej fanów klubu z al. Unii. Pawłowi życzymy, by ŁKSwygrał 2:0.

Na koniec też zacytujemy opinię kibica, tym razem ŁKS. „Idzie zima, ale Rycerze Wiosny niech nie zapadają w sen. Muszą czym prędzej się obudzić”.

13. kolejka I ligi:

15.10: Puszcza Niepołomice – Odra Opole (18), Korona Kielce – Widzew Łódź (20.30)

16.10: Podbeskidzie Bielsko-Biała – Sandecja Nowy Sącz (18), Resovia – Chrobry Głogów (12.40), Miedź Legnica – Zagłębie Sosnowiec (18), GKS Jastrzębie – Górnik Polkowice (15), Skra Częstochowa – GKS Katowice (20.30) w Katowicach; Skra gospodarzem

17.10: ŁKS Łódź – Arka Gdynia (12.40)

18.10: GKS Tychy - Stomil Olsztyn (18).