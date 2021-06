Większość mieszkańców Łódzkiego chce wyjechać w wakacje. Urlop spędzą głównie w kraju i zorganizują go na własną rękę

Wakacyjnym planom mieszkańców poszczególnych województw przyjrzeli się ankieterzy firmy IMAS International na zlecenie Krajowego Rejestru Długów. Z opracowania wynika, ze 27 proc. mieszkańców naszego regionu na pewno wybierze się w podróż podczas tegorocznego lata, a kolejne 40 proc. raczej się na taki krok zdecyduje. W domu na pewno zostanie 9 proc. osób z regionu, a raczej ich los podzieli 24 proc.

Dlaczego nie pojadą na wakacje?

Osoby, które nigdzie się nie wybiorą, tłumaczą to głównie brakiem pieniędzy - 45,5 proc. odpowiedzi (można było wskazać kilka przyczyn). Co piąty mieszkaniec regionu nie wyjedzie z obawy przed koronawiusem, a co czwarty obawia się tłumów po otwarciu hoteli. Aż 21,2 proc. ankietowanych nie decyduje się na wyjazd, gdyż obawia się wyższych cen, taki sam odsetek "nie ma głowy" do planowania podróży.