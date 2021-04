Wiele się działo na meczu GKS Bełchatów - Widzew 2:3. Zobacz galerię zdjęć

On marzy, by zagrać na Euro 2020, ona by trafił do Realu Madryt. Rodzinne dylematy gwiazdy Manchesteru United Anthony'ego Martiala

Anthony Martial nie ma szczęścia do wielkich. Zagrał z Francją na Euro 2016, ale "Trójkolorowi" pechowo przegrali w finale z Portugalią. Dwa lata później gwiazdor Manchesteru United był w szerokiej kadrze na mundial w Rosji, ale został "odstrzelony" w ostatecznej selekcji. Teraz z powodu kontuzji może przejść mu koło nosa również Euro 2020, chociaż najnowsze doniesienia lekarzy dają mu jeszcze nadzieję. Dobrze, że przynajmniej powodzi mu się w życiu rodzinnym, bo i tu miewał zawirowania. U boku drugiej żony, pięknej Melanie, najwyraźniej jednak wydoroślał. Niedawno pani Martial zdradziła również, że ma wobec małżonka konkretne plany. "Bardzo bym chciała, żeby zagrał w Realu Madryt" - przyznała. Myślicie, że by tam pasował? Bo co do niej nie mamy wątpliwości. [Uruchom galerię klikając w ikonę "następne zdjęcie", strzałką w prawo na klawiaturze lub gestem na ekranie smartfonu]