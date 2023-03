Wielka gra o finał Pucharu CEV. PGE Skra Bełchatów walczyła, ale nie dała rady

W meczu o awans do finału Pucharu CEV bełchatowianie mierzyli się z włoską drużyną Valsa Group Modena. W pierwszym meczu we Włoszech bełchatowianie przegrali 1:3. Aby awansować do finału musieli wygrać 3:0 lub 3:1 i jeszcze na dokładkę wygrać złotego seta. Zadanie trudne, ale nie niemożliwe, zwłaszcza dla takiej zaprawionej w pucharowych bojach drużyny z Bełchatowa.

– PGE Skra ma silnych i doświadczonych graczy, którzy rozegrali wiele meczów na wysokim poziomie, ale pojedziemy tam, aby potwierdzić nasz awans do finału – powiedział przed drugim półfinałem Pucharu CEV rozgrywający Valsa Group Modena, Bruno Rezende.

We włoskiej Serie A zakończyła się runda zasadnicza. Na trzecim miejscu uplasowała się w niej Valsa Group Modena, która na koniec przegrała 0:3 z Itasem Trentino.