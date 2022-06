Wielka kasa dla Widzewa. Ile z puli ćwierć miliarda zł dostanie Widzew?

Kwota jaką dostaje dany zespół zależy od kilku kryteriów. Składa się na nią: kwota stała (taka sama dla wszystkich), ranking historyczny, wynik sportowy i Pro Junior System. WP SportoweFakty dotarły do dokładnych wyliczeń odnośnie zakończonego niedawno sezonu. Jak podaje portal, za ostatni sezon kwota stała wyniosła 5 866 670 złotych i tyle dostanie każdy klub Ekstraklasy. Reszta jest już zmienna. Natomiast to co najważniejsze: najwięcej za ostatni sezon dostał mistrz Polski. Lech Poznań zarobił 28 660 178 złotych.

Większe wpływy od kilku zespołów, które wyprzedziły ją w tabeli wynikają przede wszystkim z tak zwanego rankingu historycznego. Legia dostała za niego ponad 5 mln złotych, zdecydowanie najwięcej z wszystkich zespołów.

Tyle dostały kluby ekstraklasy:

1.Lech Poznań 28 660 178

2. Raków Częstochowa 22 606 319

3. Pogoń Szczecin 21 532 284

4. Lechia Gdańsk 17 781 933

5. Piast Gliwice 14 273 687

6. Wisła Płock 10 926 319

7. Radomiak Radom 9 263 161

8. Górnik Zabrze 11 249 126

9. Cracovia 11 420 178

10. Legia Warszawa 15 206 143

11. Warta Poznań 9 347 171

12. Jagiellonia Białystok 12 383 336

13.KGHM Zagłębie Lubin 10 512 284

14. PGE FKS Stal Mielec 8 007 020

15. Śląsk Wrocław 10 273 687

16. Bruk Bet Termalica 8 568 424

17. Wisła Kraków 9 825 880

18. Górnik Łęczna 7 487 722

W ciągu dekady wpływy dla klubów ekstraklasy wzrosły aż o 135 mln zł. Wkrótce można się spodziewać nowego rekordu, jako że przed nami przetarg na pokazywanie polskiej ligi od sezonu 2023/2024 przez cztery kolejne lata. Nieoficjalne szacunki mówią o tym, że może to być nawet 300 mln złotych za sezon - piszą sportowefakty.pl. ą